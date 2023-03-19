Явка казахстанцев на выборах составила 54,19% - данные на 22:00

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Согласно данным, представленным областными, городов республиканского значения, столицы комиссиями по состоянию на 22:10 времени Астаны 19 марта 2023 года бюллетени получили 54,19% от общего количества граждан, включенных в списки, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ЦИК РК.

19 марта 2023 года, в день голосования, Центральной избирательной комиссией в течение дня предоставлялась информация об открытии участков и начале голосования, а также каждые два часа члены ЦИК РК представляли данные областных, городов республиканского значения, столицы комиссий о явке голосующих.

По республике голосование на участках закончилось в 20:00.

В соответствии с границами часовых поясов на территории Республики в пяти регионах (Актюбинская, Атырауская, Западно-Казахстанская, Кызылординская и Мангистауская области) голосование было завершено в 21:00 по времени столицы.

В том числе:

1. по Абайской области – 57,02%

2. по Акмолинской области – 60,01%

3. по Актюбинской области – 58,00%

4. по Алматинской области – 60,03%

5. по Атырауской области – 51,23%

6. по Западно-Казахстанской области – 59,20%

7. по Жамбылской области – 65,21%

8. по Жетысуской области – 55,32%

9. по Карагандинской области – 59,48%

10. по Костанайской области – 65,10%

11. по Кызылординской области – 67,21%

12. по Мангистауской области – 54,10%

13. по Павлодарской области – 58,68%

14. по Северо-Казахстанской области – 65,25%

15. по Туркестанский области – 53,01%

16. по Улытауской области – 58,99%

17. по Восточно-Казахстанской области – 64,15%

18. по г. Астана – 42,91%

19. по г. Алматы – 25,82%

20. по г. Шымкент – 45,46%