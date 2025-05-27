10:12, 27 Май 2025 | GMT +5
Ясмина Токсанбаева стала бронзовым призёром чемпионата Азии по легкой атлетике
На чемпионате Азии по лёгкой атлетике, который проходит в южнокорейском городе Гуми, Казахстан завоевал первую награду, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Дирекции развития спорта.
Ясмина Токсанбаева принесла сборной бронзовую медаль в спортивной ходьбе на 20 километров, установив личный рекорд — 1:32.15.
В мужской ходьбе на 20 километров выступил наш соотечественник Георгий Шейко. Он финишировал седьмым.