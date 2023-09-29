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    09:28, 29 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Ярмарку аграриев Костанайской и Актюбинской областей проведут в Астане

    ярмарка
    Фото: акимат города Астаны

    Сельхозтоваропроизводители Костанайской и Актюбинской областей привезут свою продукцию на ярмарку в Астану, которая будет проходить 30 сентября и 1 октября, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт акимата столицы.

    Ярмарка традиционно пройдет на площади перед КазНУИ по проспекту Тауелсиздик.

    Продукты сельского хозяйства будут реализовывать свыше 50 предприятий из 14 районов и 3 городов Костанайской области: Алтынсаринский, Аулиекольский, Денисовский, Житикаринский, Карабалыкский, Карасуский, Камыстинский, Костанайский, Мендыкаринский, Наурзумский, Сарыкольский, Тарановский, Федоровский, Узункольский районы и города Аркалык, Рудный, Костанай.

    Предприятиями области планируется реализовать более 100 наименований продукции в объеме 400 тонн: мясо скота всех видов - 51 тонна, молочной продукции — 35 тонн, колбасных изделий и мясных полуфабрикатов — 23, круп и макаронных изделий — 30, картофеля и овощей — 70, муки — 50, а также хлебобулочные, кондитерские изделия, напитки, мед и другие.

    На ярмарке будут представлены молочные и мясные предприятия, бренды которых известны по всей республике и за ее пределами.

    Кроме того, в ярмарке примут участие свыше 20 сельхозтоваропроизводителей и перерабатывающих предприятий из 12 районов Актюбинской области и города Актобе.

    Гостям и жителям столицы будет предложена следующая продукция: 80 тонн мяса всех видов, 61 тонна картофеля и овощей, 30 тонн молочной продукции, 17 тысяч яиц, 6 тонн рыбы, тонна меда, 10 тонн колбасных изделий, 8 тонн муки и макаронных изделий.

    Вся продукция реализуется по стоимости ниже средних рыночных цен.

    Теги:
    Сельское хозяйство Костанайская область Астана Актобе Общество Костанай Актюбинская область
    Гульмира Байзакова
    Автор
    Гульмира Байзакова
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