Ярмарки сельхозкормов начались в Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Еженедельные ярмарки кормов начали проводить в Жамбылской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как отметили в областном управлении сельского хозяйства, в этом году из-за плохих погодных условий и засухи урожайность сенокосных полей заметно снизилась. Это, в свою очередь, повлекло рост цен на корма, в связи с чем глава региона Бердибек Сапарбаев сделал специальное обращение, призвав использовать все внутренние ресурсы для сбора необходимых запасов кормов.

«На сегодняшний день уже начаты работы по заготовке дополнительного сена в горных долинах, оврагах, руслах рек. Так как в этом году в Сарысуском, Мойынкумском и Таласском районах урожайность вдоль рек Шу, Талас и Аса выше, чем в прошлом году, крупным крестьянским хозяйствам рекомендовано скашивать траву в указанных районах. Кроме того, в некоторых районах хозяйственники предлагают крестьянам заготовку травы на принадлежащих им наделах. Так организованы работы в Жуалы и еще в одном-двух районах. А с прошлой субботы во всех районных центрах проходят ярмарки по продаже кормов», - говорит руководитель управления сельского хозяйства акимата области Кайрат Аманов.

Для предупреждения необоснованного роста цен на корма ярмарки во всех районах будут проводиться каждую субботу.

Так, на прошедшей ярмарке в Мойынкумском районе тюк люцерны был реализован по 1 000 тенге, сено – по 500, а рулон сена – по 3 500 тенге. Всего на ярмарку было доставлено 1 600 тюков сена, 1 000 тюков люцерны и 500 рулонов сена.

На ярмарке в Рыскуловском районе было реализовано 36 тонн люцерны, 56 тонн сена и 28 тонн соломы.

Управление сельского хозяйства акимата области заверило, что ярмарка будет проводиться регулярно, отметили в региональной службе коммуникаций Жамбылской области.



