Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Общество

Ярмарка выходного дня пройдет в Астане 26 и 27 ноября

24 Ноября 2022, 23:00
Ярмарка выходного дня пройдет в Астане 26 и 27 ноября

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В эти выходные, 26 и 27 ноября в Астане состоится ярмарка, на которой свою продукцию представят столичные товаропроизводители, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт городского акимата.

Столичные товаропроизводители представят широкий ассортимент: разные виды мясной и колбасной продукции, муки и макаронных изделий, а также все виды социально-значимых продовольственных товаров: овощи, хлебные изделия, крупы, яйца, подсолнечное и сливочное масло, молочная продукция сахар и многое другое.

Ярмарка будет проходить по адресу: ул. Жургенова 29. Она будет доступна для жителей и гостей столицы с 10:00 до 18:00, в субботу и воскресенье. Вся продукция будет реализована на 10-15 % ниже рыночных цен. Главная цель таких ярмарок – предоставить астанчанам возможность собрать доступную продуктовую корзину.


Фото: gov.kz

Теги:
Новости по теме
Чемпионат Казахстана по тяжелой атлетике проходит в Астане
Астана и Торонто намерены стать городами-побратимами
Астанчан обеспечили бесплатными лекарствами на сумму 13 млрд тенге
Читайте также
Чемпионат Казахстана по тяжелой атлетике проходит в Астане
Количество фактов бытового насилия снижается в Костанайской области
Астана и Торонто намерены стать городами-побратимами
Астанчан обеспечили бесплатными лекарствами на сумму 13 млрд тенге
Договоры о страховании работников имеют 58 тысяч из 179,9 тысячи предприятий в РК
Астанчанка заметила в реке тонущего ребенка и позвала на помощь водителей
Серик Жумангарин посетил с рабочей поездкой Шымкент и Туркестанскую область
Информация о кредитной амнистии недостоверная - Агентство РК по регулированию и развитию финрынка
Новости партнеров
Популярное
1 Авиабилеты в Европу для казахстанцев станут дешевле
2 Автобусное сообщение открывают между населенными пунктами в Жамбылской области
3 Столичный маслихат выдвинул Ерлана Сыдыкова кандидатом в депутаты Сената
4 123 человека заболели коронавирусом в Казахстане за сутки
5 Соловьеву и ему подобным пора научиться считаться с новой геополитической реальностью - Мухтар Кул-Мухаммед

Лента новостей