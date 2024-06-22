01:17, 22 Июнь 2024 | GMT +6
Ярмарка выходного дня пройдет в Астане
В столице пройдет сельскохозяйственная ярмарка выходного дня с участием товаропроизводителей города и регионов страны, передает агентство Kazinform.
Ярмарка расположена в Сарыаркинском районе столицы по адресу ул. Б. Сокпакпаева, 21.
В ярмарке принимают участие индивидуальные предприниматели из Акмолинской, Абайской и Туркестанской областей.
Товаропроизводители предлагают широкий ассортимент продукции: овощи, фрукты, мясную и молочную продукцию и многое другое.
Ярмарка работает каждые выходные с 10:00 до 19:00.