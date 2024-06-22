Ярмарка выходного дня пройдет в Астане

В столице пройдет сельскохозяйственная ярмарка выходного дня с участием товаропроизводителей города и регионов страны, передает агентство Kazinform.

Ярмарка расположена в Сарыаркинском районе столицы по адресу ул. Б. Сокпакпаева, 21.

В ярмарке принимают участие индивидуальные предприниматели из Акмолинской, Абайской и Туркестанской областей.

Товаропроизводители предлагают широкий ассортимент продукции: овощи, фрукты, мясную и молочную продукцию и многое другое.

Ярмарка работает каждые выходные с 10:00 до 19:00.