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    01:17, 22 Июнь 2024 | GMT +6

    Ярмарка выходного дня пройдет в Астане

    ярмарки овощи фрукты
    Фото: акимат Астаны

    В столице пройдет сельскохозяйственная ярмарка выходного дня с участием товаропроизводителей города и регионов страны, передает агентство Kazinform.  

    Ярмарка расположена в Сарыаркинском районе столицы по адресу ул. Б. Сокпакпаева, 21.

    В ярмарке принимают участие индивидуальные предприниматели из Акмолинской, Абайской и Туркестанской областей.

    Товаропроизводители предлагают широкий ассортимент продукции: овощи, фрукты, мясную и молочную продукцию и многое другое.

    Ярмарка работает каждые выходные с 10:00 до 19:00.

    Теги:
    Сельское хозяйство Астана Акимат Продукты
    Аружан Сердалина
    Автор
    Аружан Сердалина
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