Ярмарка вакансий прошла в Актау
АКТАУ. КАЗИНФОРМ - В Центре занятости населения акимата города Актау прошла ярмарка вакансий, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».
Цель мероприятия организация занятости безработных граждан и снижение безработицы. В нем приняли участие около 600 безработных и представители 27 предприятий. Были предложены вакансии в сфере туризма, строительства, здравоохранения (поликлиники и больницы), организации образования.
Соискатели сдавали резюме на вакансии по желаемой специальности.
«С 2022 года в мероприятии, организованном Актауским городским Центром занятости, приняли активное участие около 6000 жителей города. Из них 286 граждан получили пособия в связи с потерей работы, около 1000 получили услуги по трудоустройству на постоянную работу, около 800 получили услуги по трудоустройству на временные рабочие места», - рассказала директор Центра Айдана Елшибековна.
Кроме того, ярмарка вакансий в дальнейшем будет проходить в онлайн и офлайн форматах.
Напомним, в городе Жанаозен продолжается работа комиссии по вопросам занятости населения.
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