Ярмарка вакансий для выпускников пройдет в Астане
Управление по вопросам молодежной политики, МРЦ «Астана жастары» совместно с городским Центром трудовой мобильности и Esil University проведут ярмарку вакансий на территории университета, передает Kazinform со ссылкой на акимат столицы.
Ярмарку оргнанизовали для ищущих работу выпускников столичных вузов и молодежи.
Основной целью мероприятия является содействие трудоустройству безработных граждан, выпускников организаций образования путем обеспечения непосредственного контакта между работодателем и соискателем.
В ходе мероприятия работодатели проведут презентацию своих компаний, представят имеющиеся вакансии и сформируют собственную базу наиболее подходящих кандидатов. Соискатели, в свою очередь, смогут пообщаться с HR-менеджерами организаций, пройти собеседование и задать им интересующие вопросы.
Ярмарка начнется в 13:30 часов 7 ноября в Esil University по адресу: улица Жубанова, 7.
Напомним, Центр прогнозирования преступных угроз и рисков общественной безопасности Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генпрокуратуры РК предупредил казахстанцев об активизации преступников в сфере трудоустройства.