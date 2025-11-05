РУ
    20:32, 04 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Ярмарка вакансий для выпускников пройдет в Астане

    Управление по вопросам молодежной политики, МРЦ «Астана жастары» совместно с городским Центром трудовой мобильности и Esil University проведут ярмарку вакансий на территории университета, передает Kazinform со ссылкой на акимат столицы.

    Ярмарка вакансий для выпускников пройдет в Астане
    Фото: Pexels

    Ярмарку оргнанизовали для ищущих работу выпускников столичных вузов и молодежи.

    Основной целью мероприятия является содействие трудоустройству безработных граждан, выпускников организаций образования путем обеспечения непосредственного контакта между работодателем и соискателем.

    В ходе мероприятия работодатели проведут презентацию своих компаний, представят имеющиеся вакансии и сформируют собственную базу наиболее подходящих кандидатов. Соискатели, в свою очередь, смогут пообщаться с HR-менеджерами организаций, пройти собеседование и задать им интересующие вопросы.

    Ярмарка начнется в 13:30 часов 7 ноября в Esil University по адресу: улица Жубанова, 7.

    Напомним, Центр прогнозирования преступных угроз и рисков общественной безопасности Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генпрокуратуры РК предупредил казахстанцев об активизации преступников в сфере трудоустройства.

     

    Анастасия Палагутина
