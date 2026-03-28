Ярмарка вакансий для бывших осужденных прошла в Астане

Как сообщает столичная прокуратура, в рамках ярмарки были приглашены представители крупных предприятий и организаций города, которые представили актуальные вакансии и условия трудоустройства.

— Участникам мероприятия была предоставлена возможность напрямую пообщаться с работодателями, получить консультации по вопросам трудоустройства, а также ознакомиться с требованиями к кандидатам. В ходе проведенной ярмарки вакансий 16 человек получили направления для дальнейшего трудоустройства, — говорится в сообщении.

Отмечается, что работа по реализации профилактических мер, направленных на социальную адаптацию осужденных лиц и снижение уровня рецидивной преступности будет продолжена.

Ранее сообщалось, что МВД предлагает смягчить условия содержания для некоторых осужденных.