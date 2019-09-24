Ярмарка в Нур-Султане: на очереди Атырауская и Восточно-Казахстанская области

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Очередная сельхозярмарка в столице состоится 28-29 сентября. На этой неделе свою продукцию представят производители Атырауской и Восточно-Казахстанской областей, сообщает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата города.

В предстоящей ярмарке примут участие предприниматели и товаропроизводители 7 районов Атырауской области и города Атырау. В общей сложности они привезут в столицу 74 наименования товаров объемом 176,7 тонны на сумму 135 млн тенге. Из них: мясной продукции - 24 тонны, овощной - 35 тонн, молочной - 6 тонн, рыбной - 45 тонн, яйца - 40 тыс. штук, прочей продукции - 65,7 тонны.

Восточно-Казахстанскую область представят производители 15 районов и 2 городов. Планируется реализовать 15 наименований сельхозпродукции в объеме 310 тонн, на сумму 224,7 млн тенге. Так, регион везет в столицу более 60 тонн меда, 5 тонн колбасных изделий, 15 тонн молочной продукции, 13 тонн растительного масла, 3 тонны крупы, 5 тонн рыбы, 45 тонн конины, 10 тонн кумыса, национальных изделий и пантопродукции, овощной продукции и картофеля в объеме 150 тонн и многое другое.

Также во время ярмарки планируется проведение культурно-концертной программы с участием художественных коллективов Атырауской области с 10 часов утра.