Ярмарка сельхозпроизводителей пройдет в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Свыше 455 тонн продукции привезут на ярмарку фермеры Алматинской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как проинформировали в управлении предпринимательства и инвестиций города, ярмарка сельскохозяйственной продукции пройдет в рамках развития межрегионального сотрудничества между Алматинской областью и городом Алматы.

Масштабная ярмарка состоится 27 ноября на центральной площади «Астана» с 8:00 утра до 17:00 часов вечера.

На ярмарке товаропроизводители Алматинской области представят свыше 455 тонн продукции на сумму более 175 млн тенге, по ценам ниже рыночных на 8-20%.

Ассортимент представлен более 53 наименованиями продукции, в том числе: мясная продукция – 36 тонн, молочная продукция – 21 тонна,

овощная продукция – 115 тонн, рыбная продукция – 16 тонн, фрукты, ягоды – 38 тонн, картофель – 39 тонн и прочая продукция на 190 тонн.