Ярмарка с сельхозтоварами из Акмолинской области открылась в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В столице проходит ярмарка с участием сельхозтоваропроизводителей из Акмолинской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как отметил первый заместитель акима Акмолинской области Малгаждар Таткеев, ярмарка продлится два дня – 29 и 30 октября.

«Сельхозтоваропроизводители региона привезли более 850 тонн различной продукции на сумму порядка 650 млн тенге. Жители и гости города могут приобрести свыше 50 наименований продуктов питания акмолинских производителей», - сказал Малгаджар Таткеев в интервью журналистам.

По его словам, цена продукции ниже рыночной в среднем на 10%-15%.

В частности, как сообщил замакима, аграрии области привезли с собой около 200 тонн мяса и мясной продукции, 100 тонн молока и молочной продукции, 13 тонн свежей рыбы, порядка 1 млн штук яиц, более 25 тонн муки, 100 тонн овощей, 200 тонн картофеля, более 8 тонн кондитерских и хлебобулочных изделий, а также другой продукции.

На территории ярмарки выставлена сцена, откуда доносится музыка, развлекающая посетителей. Возле сцены танцуют девушки в национальных костюмах.

Локация ярмарки – территории стадиона «Астана-Арена» по адресу: проспект Туран, 48.