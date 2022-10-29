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Ярмарка с сельхозтоварами из Акмолинской области открылась в Астане

Автор:  
Азамат Сыздыкбаев
29 Октября 2022, 09:57
Ярмарка с сельхозтоварами из Акмолинской области открылась в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В столице проходит ярмарка с участием сельхозтоваропроизводителей из Акмолинской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как отметил первый заместитель акима Акмолинской области Малгаждар Таткеев, ярмарка продлится два дня – 29 и 30 октября.

«Сельхозтоваропроизводители региона привезли более 850 тонн различной продукции на сумму порядка 650 млн тенге. Жители и гости города могут приобрести свыше 50 наименований продуктов питания акмолинских производителей», - сказал Малгаджар Таткеев в интервью журналистам.

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По его словам, цена продукции ниже рыночной в среднем на 10%-15%.

В частности, как сообщил замакима, аграрии области привезли с собой около 200 тонн мяса и мясной продукции, 100 тонн молока и молочной продукции, 13 тонн свежей рыбы, порядка 1 млн штук яиц, более 25 тонн муки, 100 тонн овощей, 200 тонн картофеля, более 8 тонн кондитерских и хлебобулочных изделий, а также другой продукции.

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На территории ярмарки выставлена сцена, откуда доносится музыка, развлекающая посетителей. Возле сцены танцуют девушки в национальных костюмах.

Локация ярмарки – территории стадиона «Астана-Арена» по адресу: проспект Туран, 48.

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Астана   Акмолинская область   Сельское хозяйство  
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