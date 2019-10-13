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Ярмарка Павлодарской области проходит в Нур-Султане

13 Октября 2019 10:19
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Ярмарка Павлодарской области проходит в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Нур-Султане на площади у развлекательного центра «Хан-Шатыр» второй день проходит ярмарка сельскохозяйственной продукции. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Елорда Инфо.

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«На ярмарку павлодарские предприниматели привезли около 510 тонн продукции на сумму в 160 млн тенге. Из них 60-70 тонн мяса, более 200 тонн фруктов и овощей. Основная часть товаров – это мясо и мясопродукты, а также фрукты и овощи. Потому что у астанчан большой спрос на эту продукцию. Ярмарка Павлодарской области проводится в третий раз в этом году», - сообщил руководитель отдела развития торговой сферы Павлодарской области Руслан Идрисов.

По его словам, в ярмарке принимают участие более 90 павлодарских товаропроизводителей. Среди них такие известные торговые марки, как «Рубиком», «Смак», «КЭММИ», «Галицкое», «Крендель», «Акжар-Ондирис» и другие.

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Ключевые слова: Нур-Султан, Павлодарская область, Акимат, Сельское хозяйство, Общество,
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