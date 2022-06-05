Ярмарка и выставка для голосующих проходят на референдуме в Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – На избирательном участке № 72 в Кенозекском сельском округе, где проходит голосование на референдуме по внесению изменений и дополнений в Конституцию страны, параллельно проходят ярмарка и выставка, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на региональную службу коммуникаций Атырауской области.

На ярмарке по ценам ниже рыночных реализуются продовольственные товары и изделия местных мастеров.

На выставке представлены кобыз, кожаные фляжки, сумки, необычные лоскутные одеяла. Причем, все это не просто экспонаты, а вещи для практического применения, созданные жителями села Кенозек.

Сельские школьники представили вниманию пришедших свою концертную программу.

Как ранее сообщалось, отмечающие «золотую» годовщину свадьбы супруги проголосовали в Атырау.