Японскую креветку обнаружили в Капшагайском водохранилище

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Промысловая креветка попала в водохранилище Капшагай, передает МИА «Казинформ».

Водохранилище Капшагай - один из крупных, искусственно созданных водоемов страны, который питается на 70% водами реки Иле. Река берет свое начало на территории соседнего Китая, откуда периодически и попадают к нам не типичные для наших водоемов представители беспозвоночных.

Как сообщил на своей странице в Facebook пресс-секретарь комитета лесного хозяйства и животного мира МСХ РК Сакен Дилдахмет, результатом наблюдений ученых ТОО «КазНИИ рыбного хозяйства» явилось выявление нового для водохранилища крупного вида креветки, которую в народе называют японской.

«Японская креветка впервые обнаружена в верхней части водохранилища Капшагай (в устьевой зоне реки Иле) в 2009-2010 годах. Длина тела данного вида достигает 10 см, тогда как длина заселенных ранее в водохранилище видов креветок не более 5-6 см», - пишет он.

Естественным ареалом обитания креветки являются пресноводные и солоноватоводные водоемы Японии, Китая, Кореи, Вьетнама, России (оз. Ханка).

Примечательно, отмечает представитель МСХ, что представители данного вида креветок широко используются человеком из-за вкусовых качеств и крупных размеров, занимая третье место по доле производства в Юго-Восточной Азии.

«В районах, близких к нам, китайские природопользователи, видимо, также выращивают эту креветку, откуда вид и попал в водохранилище. До недавнего времени мы полагали, что невысокая частота встречаемости крупной креветки на акватории водохранилища в течение последнего десятилетия свидетельствует об отсутствии благоприятных условий для размножения данной креветки. Но полученные научные материалы 2018 года свидетельствуют о том, что крупная креветка не только по водохранилищу расселяется, но и начала встречаться в пищевом рационе хищного судака. В связи с чем вполне вероятно, что они займут свою нишу в экосистеме водохранилища», - предположил автор, добавив, что крупная японская креветка является прибыльным объектом аквакультуры. Если эти креветки выращивать в прудовых хозяйствах Казахстана как деликатесную еду, можно повысить экономический статус страны и расширить белковое меню казахстанцев.