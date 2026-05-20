Японский зоопарк может запретить фотосъемку у вольера с Панчем после атаки фанатов

Зоопарк в японском городе Итикава рассматривает возможность полного запрета фото- и видеосъемки у вольера с японским макаком Панчем, ставшим интернет-звездой. Поводом послужил инцидент, в ходе которого двое мужчин, представившихся гражданами США, незаконно проникли на территорию вольера, передает Kazinform со ссылкой на Kyodo.

Зоопарк Итикавы в префектуре Тиба уже расширил буферную зону вокруг вольера и установил защитные сети после воскресного происшествия. Оба фигуранта дела — 24-летний, назвавшийся студентом университета, и 27-летний, представившийся певцом — были задержаны по подозрению в умышленном воспрепятствовании работе учреждения и во вторник переданы прокуратуре.

По версии следствия, мужчины сговорились и проникли в вольер с обезьянами около 10:50 в воскресенье. Младший перелез через ограждение и спрыгнул в бетонный вольер, одетый в карнавальный костюм персонажа, пока старший снимал происходящее на смартфон снаружи.

Глава отдела зоологического и ботанического сада городской администрации Итикавы Такаси Ясунага назвал произошедшее угрозой как для здоровья животных, так и для безопасности сотрудников зоопарка.

— Мы хотим принять все необходимые меры, чтобы подобное никогда не повторилось, — заявил он.

Панч родился в июле и приобрел мировую известность после того, как зоотехники подарили ему мягкую игрушку-орангутана в качестве замены матери, бросившей детеныша. В январе макаку переселили к другим обезьянам, а зоопарк стал регулярно публиковать обновления о его жизни в социальных сетях, что привлекло к нему толпы посетителей со всего мира.