Японский зоопарк побил рекорд посещаемости благодаря популярности обезьянки Панча
Зоологический парк города Итикава зафиксировал рекордную посещаемость за всю свою историю — в течение года его посетили более 348 тысяч человек. Такой поток связывают с популярностью детеныша макаки по кличке Панч, чья история вызвала интерес и сострадание пользователей сети по всему миру, передает агентство Kazinform.
Директор зоопарка Такаши Яцунага отметил, что поток посетителей начал расти после публикации видео с Панчем в соцсети X.
Если в феврале 2025 года парк посетили около 20 тысяч человек, то год спустя уже 47 тысяч. В марте посещаемость выросла с 24 тысяч до 90 тысяч человек в сравнении с аналогичным периодом годом ранее.
2025年度(2025年4月～2026年3月)の来園者数は— 市川市動植物園（公式） (@ichikawa_zoo) April 7, 2026
✨348,885人となりました。
前年度の246,544人から10万人以上増やし、
1987年の開園以来の最高記録となりました。
Дополнительный интерес к истории вызвала инициатива Московского зоопарка, который отправил Панчу мягкую игрушку и письмо от морского зайца по имени Макс. В послании выразили поддержку и пожелали, чтобы детеныш не чувствовал себя одиноким.
Напомним, Панч родился в июле 2025 года весом около 500 граммов. Пост зоопарка от 5 февраля 2026 года с фотографией Панча и его игрушки собрал около 85 000 лайков. С тех пор администрация регулярно публикует новости о социализации Панча и жизни вольера на своем аккаунте X на японском и английском языках.