    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    18:22, 10 Апрель 2026 | GMT +5

    Японский зоопарк побил рекорд посещаемости благодаря популярности обезьянки Панча

    Зоологический парк города Итикава зафиксировал рекордную посещаемость за всю свою историю — в течение года его посетили более 348 тысяч человек. Такой поток связывают с популярностью детеныша макаки по кличке Панч, чья история вызвала интерес и сострадание пользователей сети по всему миру, передает агентство Kazinform.

    Фото: X / @ichikawa_zoo

    Директор зоопарка Такаши Яцунага отметил, что поток посетителей начал расти после публикации видео с Панчем в соцсети X.

    Если в феврале 2025 года парк посетили около 20 тысяч человек, то год спустя уже 47 тысяч. В марте посещаемость выросла с 24 тысяч до 90 тысяч человек в сравнении с аналогичным периодом годом ранее. 

    Дополнительный интерес к истории вызвала инициатива Московского зоопарка, который отправил Панчу мягкую игрушку и письмо от морского зайца по имени Макс. В послании выразили поддержку и пожелали, чтобы детеныш не чувствовал себя одиноким.

    По данным администрации, общее число посетителей за 2025-2026 финансовый год достигло 348 885 человек. Это более чем на 100 тысяч больше, чем годом ранее, и является рекордом с момента открытия парка в 1987 году.

    Оригинал материала на английском языке читайте здесь.

    Напомним, Панч родился в июле 2025 года весом около 500 граммов. Пост зоопарка от 5 февраля 2026 года с фотографией Панча и его игрушки собрал около 85 000 лайков. С тех пор администрация регулярно публикует новости о социализации Панча и жизни вольера на своем аккаунте X на японском и английском языках.

    Адия Абубакир
