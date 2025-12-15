Японские зоопарки впервые за 50 лет останутся без панд

Срок возвращения Сяо-Сяо и Лей-Лей, которые живут в Токийском зоопарке Уэно с момента своего рождения в 2021 году, истекает в феврале в соответствии с двусторонним соглашением между Токио и Пекином.

Несмотря на то, что близнецы родились в Японии, они принадлежат Китаю.

Перспективы нового соглашения, которое рассматривается как дипломатический символ дружбы между Японией и Китаем, остаются неопределенными на фоне ухудшения отношений между двумя азиатскими соседями.

В июне все четыре гигантские панды, находившиеся в аренде в парке развлечений Adventure World в городе Сирахама, префектура Вакаяма, были отправлены обратно в Китай, и в Японии осталась лишь пара из зоопарка Уэно.

С тех пор как в 1972 году первая пара гигантских панд прибыла в Японию из Китая в честь нормализации дипломатических отношений, животные завоевали сердца многих японцев и приносили экономическую выгоду, привлекая туристов.

Самка Лей-Лей и ее брат Сяо-Сяо родились у матери Син-Син и её партнёра Ри-Ри. Оба были переданы Японии для проведения исследований в области разведения.

Родители панд, Син-Син и Ри-Ри, прибыли в Японию в феврале 2011 года по договору аренды в зоопарк Уэно после того, как предыдущая обитательница зоопарка, панда Лин-Лин, умерла в 2008 году.

Эта пара была возвращена в Китай в 2024 году. Помимо Лей-Лей и Сяо-Сяо, у них также родилась самка по имени Сян-Сян в 2017 году, которая вернулась в Китай в 2023 году.

Ранее сообщалось, что иероглиф «медведь» выбрали символом 2025 года в Японии.