Японские ученые разработали экологичные фейерверки нового поколения

Японский производитель фейерверков совместно с учеными Университета Рюкоку разработали экологичные снаряды с водорастворимыми оболочками, передает Kazinform со ссылкой на Kyodo.

После запуска такие корпуса могут полностью раствориться всего за сутки, что позволяет сократить количество мусора, остающегося после праздничных салютов.

Новая технология создана компанией Kakinoki Fireworks Industry Co. из префектуры Сига совместно с профессором Такахико Накаоки. Разработка призвана уменьшить воздействие фейерверков на окружающую среду.

Традиционные фейерверки состоят из слоев пороха, заключенных в бумажную оболочку. После взрыва корпус разрушается, а его фрагменты падают на землю или в воду. Обычная крафт-бумага разлагается около шести месяцев.

Исследователи предложили заменить часть корпуса водорастворимой смолой. По результатам испытаний оболочка стандартного фейерверка диаметром около 12 сантиметров при благоприятных условиях способна раствориться уже на следующий день.

Для изготовления используется биоразлагаемая смола, которую применяют в сельском хозяйстве при производстве оболочек для семян и почвенных добавок. Разработчики отмечают, что материал считается безопасным для живых организмов и не оказывает отрицательного воздействия на окружающую среду.

При контакте с водой оболочка размягчается и становится похожей на нагретую карамель. В местах с проточной водой, например в реках, она практически полностью исчезает в течение суток.

Компания Kakinoki Fireworks занимается созданием экологичных фейерверков около 25 лет. Ранее производитель экспериментировал с другими биоразлагаемыми материалами, но отказался от них из-за риска образования микропластика.

Совместная работа с профессором Такахико Накаоки началась в 2018 году и завершилась созданием новой оболочки.

Президент компании Хироюки Какиноки заявил, что в этом году предприятие рассчитывает выпустить около 20 тысяч фейерверков, половина из которых будет изготовлена по новой экологичной технологии.

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