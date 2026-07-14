Японские предприятия уходят из Китая

В последнее время субъекты малого и среднего бизнеса все чаще принимают решения об урезании объемов производства, переносе своей деятельности в другие страны или полном уходе с китайского рынка. Об этом сообщает сингапурское издание Lianhe Zaobao.

По данным издания, ссылающегося на сведения японской аналитической компании Teikoku Databank, в 2024 году количество работающих в Китае японских предприятий составляло около 13 тысяч. Этот показатель на 10% меньше по сравнению с рекордным уровнем 2012 года. Большинство экспертов сходятся во мнении, что период активного расширения присутствия японских предприятий на китайском рынке подошел к концу.

Как пишет издание, японское инвестиционное агентство JETRO в 2025 году провела опрос среди японских компаний, работающих в Китае, касательно их бизнес-планов на ближайшие один-два года.

Из 784 предприятий, принявших участие в опросе, лишь 21,3% заявили о намерениях расширять свою деятельность в Китае, что стало самым низким показателем с 2007 года. В то же время 14,4% респондентов сообщили, что планируют сократить масштабы бизнеса, перенести производство в другую страну или окончательно покинуть китайский рынок. Согласно исследованию, большинство компаний — 64,3 процента — стремятся сохранить текущие объемы своей деятельности.

Японские компании в КНР называют ключевыми барьерами для своего бизнеса растущие расходы на оплату труда и обострение рыночной конкуренции. В особенности тяжело приходится малому и среднему бизнесу, которому становится все сложнее привлекать новых клиентов. Хотя большинство японских фирм в долгосрочной перспективе продолжают рассматривать Китай как важный рынок, они не скрывают, что из-за укрепления местных производителей давление и вызовы только усиливаются.

Японская консалтинговая компания Quick, открывшая свой филиал в Шанхае в 2003 году, долгое время консультировала японских предпринимателей в Китае по вопросам трудового законодательства. По данным организации, после 2003 года приток японских предприятий на китайский рынок резко вырос, что обеспечило высокий спрос на консалтинговые услуги. Однако после 2020 года интерес японского бизнеса к Китаю начал угасать.

Как отмечает издание, замедление темпов роста китайской экономики после пандемии COVID-19 и обострение тарифного противостояния между США и Китаем оказали серьезное давление на деловую среду.

В 2024 году доходы компании Quick упали на 35% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а убытки составили около 470 тысяч юаней.

В результате в конце 2025 года компания полностью прекратила свою деятельность в Китае.

По словам председателя компании Кавагути Итиро, главным поводом для принятия такого решения стало нарастание рисков.

— Риски стали более очевидными. Поэтому я считаю, что это было правильное решение, — поделился он.

Ранее сообщалось о том, что Китай ввел торговые ограничения против 56 компаний из США.