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    Китай ввел торговые ограничения против 56 компаний из США

    Китай ввел масштабные торговые ограничения против 56 американских компаний, передает собственный корреспондент агентства Kazinform в Пекине.

    Китай ввел торговые ограничения против 56 компаний из США
    Фото: Министерство коммерции КНР

    Министерство коммерции КНР включило 10 американских организаций в список экспортного контроля. Теперь экспортным операторам запрещено поставлять им товары двойного назначения.

    Организациям и физическим лицам из любых стран и регионов также запрещено передавать этим 10 субъектам продукцию двойного назначения, произведенную в Китае. Вся связанная с ними деятельность должна быть немедленно прекращена.

    Как отметил официальный представитель минкоммерции, эта мера была принята после злонамеренных действий правительства США по очередному внесению большего числа китайских предприятий в так называемый список «Китайских военных компаний».

    Кроме того, Министерство финансов КНР запретило организациям, участвующим в государственных закупках, приобретать продукцию 46 американских предприятий.

    Оба решения вступили в силу с момента публикации 22 июня 2026 года.

    Ранее сообщалось, что Китай ужесточает экспортный контроль на технологии редкоземельных элементов.

    Китай Торговля В мире США
    Берик Табынбаев
    Берик Табынбаев
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