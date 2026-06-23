Китай ввел торговые ограничения против 56 компаний из США

Китай ввел масштабные торговые ограничения против 56 американских компаний, передает собственный корреспондент агентства Kazinform в Пекине.

Министерство коммерции КНР включило 10 американских организаций в список экспортного контроля. Теперь экспортным операторам запрещено поставлять им товары двойного назначения.

Организациям и физическим лицам из любых стран и регионов также запрещено передавать этим 10 субъектам продукцию двойного назначения, произведенную в Китае. Вся связанная с ними деятельность должна быть немедленно прекращена.

Как отметил официальный представитель минкоммерции, эта мера была принята после злонамеренных действий правительства США по очередному внесению большего числа китайских предприятий в так называемый список «Китайских военных компаний».

Кроме того, Министерство финансов КНР запретило организациям, участвующим в государственных закупках, приобретать продукцию 46 американских предприятий.

Оба решения вступили в силу с момента публикации 22 июня 2026 года.

Ранее сообщалось, что Китай ужесточает экспортный контроль на технологии редкоземельных элементов.