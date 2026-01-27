Японская Mitsubishi начнет импорт редкого металла галлия из Казахстана

Компания сообщила, что ее дочерняя компания Mitsubishi Corporation RtM Japan Ltd. в декабре заключила соглашение с АО «Алюминий Казахстана» о закупке в среднем 15 тонн галлия в год в течение нескольких лет, начиная с 2026 года.

Как пишет Kyodo, что это будет первый случай импорта галлия для компании Mitsubishi.

Казахстанская компания начнет производство галлия с третьего квартала этого года, а весь произведенный металл будет отправляться в Японию, сообщила компания Mitsubishi.

Контракт был подписан во время официального визита Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Японию в декабре прошлого года.

Согласно данным поддерживаемой правительством Японской организации по безопасности металлов и энергетики, в 2021 году Япония импортировала 96,5 тонн галлия, из которых 55 тонн, или 57 процентов, приходилось на Китай.

Китай, являющийся крупнейшим в мире производителем галлия, с 2023 года ужесточил экспортный контроль за этим металлом, что создает проблемы для Японии и других стран, стремящихся обеспечить стабильные поставки.

Представитель по связям с общественностью компании Mitsubishi заявил, что «нет никаких намерений стремиться к разрыву экономических связей с Китаем» и что импортный проект является лишь частью усилий по «развитию новых поставщиков».

Галлий используется в силовых полупроводниках, необходимых для электромобилей, а также в светодиодах, применяемых в жидкокристаллических панелях, и во многих других изделиях. Его можно получать в качестве побочного продукта при производстве алюминия.