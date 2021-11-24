Японская делегация посетила Центр миротворческой подготовки Минобороны в Алматы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Состоялся визит Чрезвычайного и Полномочного Посла Японии в Республике Казахстан Ямада Джун, первого секретаря посла по вопросам обороны полковника Саваи Тадаши и советника по медицинским вопросам Нишизава Соко в Центр миротворческой подготовки Министерства обороны в городе Алматы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Республики Казахстан.

Начальник центра полковник Бауыржан Нигметуллин проинформировал о предназначении и предмете деятельности центра, в том числе, проводимых миротворческих курсах и интенсивной языковой подготовке.

В планах по развитию центра – увеличение номенклатуры проводимых курсов и выход учреждения на региональный уровень.

К слову, 19 ноября завершился сертифицированный ООН международный курс «Защита гражданского населения ООН – United Nations Protection of Civilians Course». Обучение прошли представители вооруженных сил из Бангладеша, Бразилии, Казахстана, Мавритании, Мозамбика, Нигерии, Пакистана, Саудовской Аравии и Финляндии.

В ходе визита обсуждались вопросы укрепления двустороннего сотрудничества между оборонными ведомствами Казахстана и Японии в сфере развития миротворческого потенциала центра.

Чрезвычайный и Полномочный Посол выразил благодарность за организацию встречи и теплый прием. Он отметил вклад Казахстана в укрепление мира и безопасности посредством расширения своего участия в операциях по поддержанию мира.