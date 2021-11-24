-
-
-
вчера 23:15
-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 22:26
-
-
-
-
-
-
-
-
Японская делегация посетила Центр миротворческой подготовки Минобороны в Алматы
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Состоялся визит Чрезвычайного и Полномочного Посла Японии в Республике Казахстан Ямада Джун, первого секретаря посла по вопросам обороны полковника Саваи Тадаши и советника по медицинским вопросам Нишизава Соко в Центр миротворческой подготовки Министерства обороны в городе Алматы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Республики Казахстан.
Начальник центра полковник Бауыржан Нигметуллин проинформировал о предназначении и предмете деятельности центра, в том числе, проводимых миротворческих курсах и интенсивной языковой подготовке.
В планах по развитию центра – увеличение номенклатуры проводимых курсов и выход учреждения на региональный уровень.
К слову, 19 ноября завершился сертифицированный ООН международный курс «Защита гражданского населения ООН – United Nations Protection of Civilians Course». Обучение прошли представители вооруженных сил из Бангладеша, Бразилии, Казахстана, Мавритании, Мозамбика, Нигерии, Пакистана, Саудовской Аравии и Финляндии.
В ходе визита обсуждались вопросы укрепления двустороннего сотрудничества между оборонными ведомствами Казахстана и Японии в сфере развития миротворческого потенциала центра.
Чрезвычайный и Полномочный Посол выразил благодарность за организацию встречи и теплый прием. Он отметил вклад Казахстана в укрепление мира и безопасности посредством расширения своего участия в операциях по поддержанию мира.
- Чемпионат Азии по спортивной ходьбе официально отменен
- Бой Головкин-Мурата вызвал беспокойство у японцев
- В Казахстане пройдут Дни культуры Туркменистана
- Военного, преследовавшего бывшую жену, намерены перевести из Актобе в другой гарнизон
- Сертификаты международного курса ООН вручили миротворцам в Алматы
- Пример Казахстана по защите прав человека может стать успешной моделью для стран СНГ – председатель ПАСЕ
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана