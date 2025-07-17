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    23:00, 16 Июль 2025 | GMT +5

    Японию посетило рекордное количество иностранных туристов

    Согласно опубликованным данным правительства Японии, в первые шесть месяцев 2025 года страну посетило рекордное количество иностранных туристов — 21,5 млн человек, передает агентство Kazinform со ссылкой на Kyodo News

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    Фото: Kyodo News

    Как сообщает Японская национальная туристическая организация, этот показатель превзошёл предыдущий рекорд в 17,78 млн человек, установленный годом ранее.

    В июне число иностранных туристов составило 3,38 млн, что на 7,6% больше по сравнению с прошлым годом.

    Наибольшее число туристов в первой половине года зафиксировано из Южной Кореи и Китая.

    Однако резкое увеличение числа путешественников также вызвало ряд проблем в Японии, включая чрезмерный туризм, влияющий на качество жизни местных жителей в популярных направлениях.

    Между тем, по оценкам Японского управления по туризму, расходы иностранных туристов с апреля по июнь составили около 2,5 трлн иен (примерно $16,8 миллиарда), что на 18% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

    В среднем каждый турист потратил в Японии около 239 000 иен (примерно 851 000 тенге). Больше всего тратили британцы — примерно 444 000 иен, за ними следуют итальянцы с 398 000 иен и немцы с 396 000 иен.

    Ранее правительство Японии учредило новый офис для решения проблем местных жителей с иностранцами.

    Теги:
    Туризм Япония Мировые новости
    Мадина Гумарова
    Мадина Гумарова
    Автор
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