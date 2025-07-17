Японию посетило рекордное количество иностранных туристов
Согласно опубликованным данным правительства Японии, в первые шесть месяцев 2025 года страну посетило рекордное количество иностранных туристов — 21,5 млн человек, передает агентство Kazinform со ссылкой на Kyodo News.
Как сообщает Японская национальная туристическая организация, этот показатель превзошёл предыдущий рекорд в 17,78 млн человек, установленный годом ранее.
В июне число иностранных туристов составило 3,38 млн, что на 7,6% больше по сравнению с прошлым годом.
Наибольшее число туристов в первой половине года зафиксировано из Южной Кореи и Китая.
Однако резкое увеличение числа путешественников также вызвало ряд проблем в Японии, включая чрезмерный туризм, влияющий на качество жизни местных жителей в популярных направлениях.
Между тем, по оценкам Японского управления по туризму, расходы иностранных туристов с апреля по июнь составили около 2,5 трлн иен (примерно $16,8 миллиарда), что на 18% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
В среднем каждый турист потратил в Японии около 239 000 иен (примерно 851 000 тенге). Больше всего тратили британцы — примерно 444 000 иен, за ними следуют итальянцы с 398 000 иен и немцы с 396 000 иен.
Ранее правительство Японии учредило новый офис для решения проблем местных жителей с иностранцами.