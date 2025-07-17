Японию посетило рекордное количество иностранных туристов

Как сообщает Японская национальная туристическая организация, этот показатель превзошёл предыдущий рекорд в 17,78 млн человек, установленный годом ранее.

В июне число иностранных туристов составило 3,38 млн, что на 7,6% больше по сравнению с прошлым годом.

Наибольшее число туристов в первой половине года зафиксировано из Южной Кореи и Китая.

Однако резкое увеличение числа путешественников также вызвало ряд проблем в Японии, включая чрезмерный туризм, влияющий на качество жизни местных жителей в популярных направлениях.

Между тем, по оценкам Японского управления по туризму, расходы иностранных туристов с апреля по июнь составили около 2,5 трлн иен (примерно $16,8 миллиарда), что на 18% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В среднем каждый турист потратил в Японии около 239 000 иен (примерно 851 000 тенге). Больше всего тратили британцы — примерно 444 000 иен, за ними следуют итальянцы с 398 000 иен и немцы с 396 000 иен.

Ранее правительство Японии учредило новый офис для решения проблем местных жителей с иностранцами.