Япония создала орган для решения проблем с иностранцами

Офис входит в состав Секретариата Кабинета министров и состоит из сотрудников Кабинета, Министерства юстиции и других ведомств. Церемония открытия прошла во вторник в Канцелярии премьер-министра.

Премьер-министр Сигэру Исиба отметил, что Япония сталкивается со снижением рождаемости, а также со старением и сокращением численности населения. Он подчеркнул важность привлечения «жизненной силы» других стран, путем ограниченного приёма иностранных работников и увеличения расходов иностранных туристов.

Исиба заявил, что преступления, недобросовестное поведение и ненадлежащее использование различных систем со стороны некоторых иностранцев вызывают у японцев тревогу и ощущение несправедливости.

Он сказал, что важной задачей для правительства является строгое преследование тех, кто не соблюдает правила, и пересмотр систем и мер, которые не соответствуют нынешней ситуации.

Премьер поручил сотрудникам нового офиса изучить деятельность иностранцев, вызывающую обеспокоенность, а также пересмотреть различные системы.

Напомним, число родившихся детей в Японии в 2024 году снизилось на 5,7% по сравнению с предыдущим годом — до 686 061.