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    13:19, 16 Июль 2025 | GMT +5

    Япония создала орган для решения проблем с иностранцами

    Правительство Японии учредило новый офис, задачей которого является продвижение мер по формированию, как заявлено, общества упорядоченного сосуществования между гражданами Японии и иностранными жителями, передает агентство Kazinform со ссылкой на NHK World-Japan.

    Япония
    Фото: pixabay

    Офис входит в состав Секретариата Кабинета министров и состоит из сотрудников Кабинета, Министерства юстиции и других ведомств. Церемония открытия прошла во вторник в Канцелярии премьер-министра.

    Премьер-министр Сигэру Исиба отметил, что Япония сталкивается со снижением рождаемости, а также со старением и сокращением численности населения. Он подчеркнул важность привлечения «жизненной силы» других стран, путем ограниченного приёма иностранных работников и увеличения расходов иностранных туристов.

    Исиба заявил, что преступления, недобросовестное поведение и ненадлежащее использование различных систем со стороны некоторых иностранцев вызывают у японцев тревогу и ощущение несправедливости.

    Он сказал, что важной задачей для правительства является строгое преследование тех, кто не соблюдает правила, и пересмотр систем и мер, которые не соответствуют нынешней ситуации.

    Премьер поручил сотрудникам нового офиса изучить деятельность иностранцев, вызывающую обеспокоенность, а также пересмотреть различные системы.

    Напомним, число родившихся детей в Японии в 2024 году снизилось на 5,7% по сравнению с предыдущим годом — до 686 061.

    Теги:
    Япония Иностранцы
    Мадина Гумарова
    Мадина Гумарова
    Автор
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