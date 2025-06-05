Япония впервые за год зарегистрировала менее 700 тысяч рождений

Эти данные не включают детей, рожденных у иностранных граждан.

Суммарный коэффициент рождаемости в стране — сколько детей в среднем могла бы родить одна женщина в течение своего репродуктивного период — также снизился до рекордно низкого уровня 1,15 по сравнению с 1,20 в 2023 году, сообщило министерство здравоохранения, труда и благосостояния.

И количество рождений, и коэффициент рождаемости снижаются уже девятый год подряд.

Число браков — один из ключевых факторов, влияющих на будущие показатели рождаемости — в 2024 году впервые за два года выросло и составило 485 063, что на 10 322 больше, чем годом ранее.

Общее число смертей достигло 1 605 298 — это самый высокий показатель за весь послевоенный период. Естественная убыль населения составила рекордные 919 237 человек. Этот показатель снижается уже 18-й год подряд.

Уровень рождаемости в Японии снижается с 1973 года, когда во время второго бэби-бума было зарегистрировано около 2,09 миллиона рождений. Показатель опустился ниже 1 миллиона в 2016 году и ниже 800 000 — в 2022 году.

Национальный институт исследований в области населения и социального обеспечения ранее не ожидал снижения числа рождений до диапазона в 680 000 до 2039 года.

Ранее сообщалось, что общее число рождений в Японии в 2024 году, включая детей иностранцев, сократилось на 5% по сравнению с предыдущим годом.