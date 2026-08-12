Япония выразила КНДР протест из-за запуска баллистической ракеты

Япония выразила КНДР протест по дипломатическим каналам в связи с запуском Пхеньяном баллистической ракеты. Об этом заявил японский министр обороны Синдзиро Коидзуми, передает Kazinform со ссылкой на ТАСС.

— По дипломатическим каналам, через посольство в Пекине мы выразили решительный протест, — сказал он журналистам.

Глава оборонного ведомства выразил уверенность в том, что запуск стал нарушением действующих резолюций Совета Безопасности ООН. По словам Коидзуми, сейчас Япония совместно с США и Республикой Корея продолжает анализ информации, связанной с ракетным пуском КНДР. Каких-либо сведений о причиненном ущербе не поступало, уточнил он.

Министр обороны подтвердил информацию о том, что ракета упала за пределами исключительной экономической зоны (ИЭЗ) Японии в Японском море.

— Максимальная высота полета составила около 90 км, ракета пролетела порядка 690 км, после чего упала в Японском море, — отметил он.

Он подчеркнул, что ракета была баллистической.

Предыдущий ракетный запуск Пхеньян осуществлял 6 августа. Ракета также упала за пределами японской ИЭЗ.