Северная Корея запустила неопознанный снаряд — южнокорейские военные

Северная Корея в среду запустила неопознанный снаряд в восточном направлении, сообщили в военном ведомстве Южной Кореи, передает Kazinform со ссылкой на Yonhap.

Объединенный комитет начальников штабов заявил, что зафиксировал пуск, не предоставив дополнительных подробностей.

Этому запуску предшествовал пуск, который южнокорейские военные ранее идентифицировали как ракету малой дальности, выпущенную в сторону Восточного моря в минувший четверг.

Пуски ракет происходят на фоне того, что Южная Корея и США на следующей неделе намерены начать ключевые ежегодные совместные военные учения, которые Пхеньян резко осудил, назвав их «репетицией войны».