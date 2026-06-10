Япония выпустила памятные серебряные монеты к Азиатским играм в Нагое

Монетный двор Японии приступил к чеканке памятных серебряных монет в честь Азиатских игр и Азиатских Паралимпийских игр, которые пройдут в Нагое в 2026 году, передает Kazinform со ссылкой на Kyodo.

Монеты из чистого серебра выпускаются двух видов. На одной стороне каждой из них изображены спортсмены на стадионе «Палома Мидзухо» в префектуре Айти, на другой — талисманы соревнований: Хонохон для Азиатских игр и Удзумин для Паралимпийских.

— Цвета прекрасны. Это будет частью наследия, которое сохранит память об играх для будущих поколений, — заявил губернатор префектуры Айти Хидэаки Омура, возглавляющий также организационный комитет соревнований, на церемонии начала чеканки.

Фото: Kyodo

Диаметр монет составляет 40 мм, вес — 31,1 г. Цена каждой — 34 800 иен (около $220), при этом в одни руки продается не более одной монеты. Заявки на покупку принимаются по почте или онлайн через сайт Монетного двора до 23 июня.

Азиатские игры стартуют в Нагое 19 сентября, Азиатские Паралимпийские игры — 18 октября.

Напомним, зимняя Азиада-2029 пройдет в Казахстане. Контракт на проведение зимних Азиатских игр 2029 года в Алматы подписали Олимпийский совет Азии и Национальный олимпийский комитет Казахстана.





