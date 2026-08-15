Япония выделит Кыргызстану $4 млн на развитие транспортной инфраструктуры

Кыргызстан и Япония подписали соглашения о предоставлении гранта на развитие транспортной инфраструктуры. Средства будут направлены на приобретение дорожной техники, передает агентство Kazinform со ссылкой на Kabar .

Общий объем грантовой поддержки составляет 533 млн японских иен, или около $4 млн.

Средства будут направлены на приобретение дорожной техники. Это позволит повысить технические возможности и эффективность работ по развитию и модернизации транспортной инфраструктуры Кыргызстана.

Фото: Kabar

Новая грантовая поддержка Японии позволит дополнительно укрепить техническую базу Кыргызстана и повысить эффективность реализации инфраструктурных проектов.

В ходе встречи кыргызская сторона выразила благодарность правительству и народу Японии, а также Японскому агентству международного сотрудничества (JICA) за многолетнюю поддержку социально-экономического развития страны.

Фото: Kabar

Стороны также обсудили перспективные направления дальнейшего сотрудничества, включая проекты в сферах здравоохранения, энергетики, поддержки малого и среднего бизнеса, городского транспорта и цифровизации.

Отдельное внимание было уделено программе JDS, которая в 2026 году отмечает 20-летие работы в Кыргызстане. За этот период более 300 государственных служащих Кыргызской Республики получили возможность пройти обучение в ведущих университетах Японии.

Ранее сообщалось, что власти Кыргызстана планируют полностью выплатить долг Китаю к 2035 году.