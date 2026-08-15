Япония выделит Кыргызстану $4 млн на развитие транспортной инфраструктуры
Кыргызстан и Япония подписали соглашения о предоставлении гранта на развитие транспортной инфраструктуры. Средства будут направлены на приобретение дорожной техники, передает агентство Kazinform со ссылкой на Kabar.
Общий объем грантовой поддержки составляет 533 млн японских иен, или около $4 млн.
Средства будут направлены на приобретение дорожной техники. Это позволит повысить технические возможности и эффективность работ по развитию и модернизации транспортной инфраструктуры Кыргызстана.
Новая грантовая поддержка Японии позволит дополнительно укрепить техническую базу Кыргызстана и повысить эффективность реализации инфраструктурных проектов.
В ходе встречи кыргызская сторона выразила благодарность правительству и народу Японии, а также Японскому агентству международного сотрудничества (JICA) за многолетнюю поддержку социально-экономического развития страны.
Стороны также обсудили перспективные направления дальнейшего сотрудничества, включая проекты в сферах здравоохранения, энергетики, поддержки малого и среднего бизнеса, городского транспорта и цифровизации.
Отдельное внимание было уделено программе JDS, которая в 2026 году отмечает 20-летие работы в Кыргызстане. За этот период более 300 государственных служащих Кыргызской Республики получили возможность пройти обучение в ведущих университетах Японии.
Ранее сообщалось, что власти Кыргызстана планируют полностью выплатить долг Китаю к 2035 году.