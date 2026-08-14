Кыргызстан полностью выплатит долг Китаю к 2035 году

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров в интервью журналисту Али Токтакунову прокомментировал ситуацию с внешним долгом страны, передает собственный корреспондент агентства Kazinform в Бишкеке.

По словам главы КР, общий долг государства до 2020 года составлял $5 млрд — 70% к ВВП. Из них внешний долг — $4,2 млрд, внутренний — $708 млн.

В 2026 году общий показатель достиг $10 млрд и составил 37% к ВВП. Сумма внешнего долга увеличилась до $5,2 млрд, а внутреннего до $4,8 млрд. За эти годы внешний долг вырос всего на $1 млрд, кредиты были получены у разных международных финансовых организаций и Китая.

Садыр Жапаров уточнил, что к 2020 году показатель внешнего долга перед Китаем составлял $1,8 млрд, но за последние пять лет страна выплатила $500 млн.

— Мы сократили долг до $1,3 млрд, который планируем полностью погасить к 2035 году, — заявил он.

Ранее сообщалось, что Кыргызстан сократил долг перед Китаем.