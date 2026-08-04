Кыргызстан сократил долг перед Китаем

Внешний долг Кыргызстана перед Китаем сократился до $1,4 млрд. Об этом сообщил председатель кабинета министров — руководитель администрации президента КР Адылбек Касымалиев, передает агентство Kazinform со ссылкой на Кабар .

По его словам, в свое время сумма внешнего долга страны перед КНР достигала $1,9 млрд, на сегодняшний день этот показатель уменьшился до $1,4 млрд.

— Заимствования не должны превышать 50% из одного источника. На сегодняшний день долг перед Китаем составляет чуть более 20% от общего объема внешнего долга. Остальная часть приходится на Азиатский банк развития и Всемирный банк, это долгосрочные льготные кредиты, а также Международный валютный фонд и других кредиторов с незначительными суммами, — заявил глава кабмина.

Адылбек Касымалиев также подчеркнул, что согласно законодательству уровень государственного долга к ВВП не должен превышать 60%. Однако по поручению президента Кыргызстана Садыра Жапарова установлен более строгий порог, не более 50%.

— На сегодняшний день госдолг составляет 42% к ВВП, а конкретно внешний долг 22% к ВВП. Мы сейчас снижаем внешний долг и увеличиваем внутренний, — отметил он.

Специально для Kazinform предоставлено партнерским агентством Кабар.

Ранее сообщалось о том, что Кыргызстан планирует погасить внешний долг к 2035 году.