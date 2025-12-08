Япония столкнулась с кризисом деменции

В прошлом году в Японии более 18 000 пожилых людей, страдающих деменцией, покинули свои дома и пропали без вести. Почти 500 из них впоследствии были найдены мертвыми.

По данным Всемирного банка, пожилые люди в возрасте 65 лет и старше в настоящее время составляют почти 30% населения Японии — второй по величине показатель в мире после Монако.

Кризис еще больше усугубляется сокращением рабочей силы и жесткими ограничениями на приезд иностранных работников для оказания услуг по уходу.

Правительство Японии определило деменцию как одну из самых неотложных политических задач. Министерство здравоохранения подсчитало, что расходы на здравоохранение и социальную помощь, связанные с деменцией, к 2030 году достигнут 14 триллионов иен (90 млрд долларов США) — по сравнению с девятью триллионами иен в 2025 году.

Ставка на умные системы и раннюю диагностику деменции

В своей последней стратегии правительство обозначило более решительный поворот в сторону технологий для ослабления давления.

В некоторых городах работники магазинов шаговой доступности получают уведомления в режиме реального времени — это своего рода общественная сеть безопасности, которая может найти пропавшего человека за несколько часов.

Другие технологии направлены на раннее выявление деменции.

Например, используется икусственный интеллект для анализа осанки и походки, выявляя ранние признаки деменции.

Тем временем исследователи из Университета Васэда разрабатывают AIREC — гуманоидного робота весом 150 кг, призванного стать «будущим» сиделкой.

Фото: China Daily

Он может помочь человеку надеть носки, приготовить яичницу-болтунью и сложить белье. Ученые из Университета Васэда надеются, что в будущем AIREC сможет менять подгузники взрослым и предотвращать пролежни у пациентов.

Аналогичные роботы уже используются в домах престарелых, чтобы воспроизводить музыку для жильцов или помогать им выполнять простые упражнения на растяжку.

Они также наблюдают за пациентами ночью, размещая их под матрасами для отслеживания сна и состояния, и сокращают необходимость в обходах людей.

Хотя устройства и роботы предлагают новые способы оказания помощи, ученые отмечают, что человеческое общение остается незаменимым.

Ранее сообщалось, что число пожилых людей в Японии достигло рекордного уровня.