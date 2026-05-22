Япония привезла в Казахстан революционные технологии ветроэнергетики и умные дроны

Сегодня, 22 мая, в Астане состоялось казахстанско-японское мероприятие с участием губернатора Токио Юрико Коикэ, передает корреспондент агентства Kazinform.

Как сообщил председатель Внешнеторговой палаты Казахстана Мурат Каримсаков, питч-сессия с участием ведущих компаний Японии состоялась в рамках визита губернатора Токио в Астану.

— Сегодня в Астане проходит деловое мероприятие, приуроченное к визиту губернатора Токио и представителей крупных японских компаний, которые представляют технологии в области декарбонизации, ветровой и солнечной энергетики. Это ведущие компании, обладающие передовыми разработками, — сказал он.

По словам Мурата Каримсакова, японский бизнес в последнее время проявляет растущий интерес к Казахстану.

Фото: Виктор Федюнин / Kazinform

— Вы знаете, что Япония обладает ведущими технологиями, использование которых в Казахстане сегодня, думаю, очень актуально. Можем сказать, что сейчас очень активно японский бизнес и представители проявляют свой интерес к Казахстану. Также активно работает казахстанско-японский комитет экономического сотрудничества. Намечен ряд мероприятий, которые будут проведены уже в этом году. В этом году пройдет очередное заседание этого комитета с участием ведущих казахстанских, японских компаний, — отметил Мурат Каримсаков.

В ходе питч-сессии японские компании представили свои современные и инновационные разработки в сфере дронных технологий, углеродных единиц и ветровой энергетики.

Фото: Виктор Федюнин / Kazinform

Ранее Глава государства принял губернатора Токио Юрико Коикэ, подчеркнув символичность ее визита, проходящего в преддверии 10-летия установления расширенного стратегического партнерства между Казахстаном и Японией.

Президент также наградил Юрико Коикэ орденом «Достық» I степени за значительный вклад в дело укрепления дружеских связей между Казахстаном и Японией. Касым-Жомарт Токаев назвал Токио одним из самых безопасных мегаполисов мира.