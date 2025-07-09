Япония платит за мозговые волны

Фирма привлекла большое внимание в интернете, предлагая преобразовать внутренние мысли и эмоции людей в произведения современного искусства. После этого магазин BWTC Metaverse Store, расположенный в Токио, будет продавать их.

Компания стремится бросить вызов традиционным представлениям о создании искусства, показывая, что данные мозговых волн могут выходить за рамки научных графиков.

Всего за 100 секунд сканирования мозговых волн участники могут получить 1000 иен (примерно 3550 тенге). Участнику нужно надеть специальное устройство. Уникальная активность мозга фиксируется и мгновенно преобразуется в персонализированное произведение искусства.

Цена определяется эстетической ценностью, уникальностью колебаний данных и состоянием участника во время сканирования. Например, у одного участника, который во время сеанса смотрел видео с трамваем, произведение было оценено в 13 900 иен (около 50 000 тенге), а работа другого участника, думавшего о еде, была оценена в 7 810 иен (примерно 28 000 тенге).

«Мы превращаем данные в изображения и назначаем каждой работе цену. Впоследствии эти произведения будут выставлены и проданы», — заявила команда BWTC.

Магазин также проводил мероприятия на Тайване и в других префектурах Японии.

Ранее сообщалось, что в Австралии необычная арт-инсталляция сгенерировала музыку ушедшего из жизни композитора Элвина Люсье с помощью науки.