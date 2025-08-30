Япония планирует пересмотреть иммиграционную политику

Как сообщила газета Asahi, министерство юстиции, в ведении которого находится иммиграционное бюро, соберет специальную экспертную группу, которая будет заниматься обсуждением этой темы. Отмечается, что правительство намеревается оценить, какое влияние растущее число проживающих в Японии иностранцев оказывает на само японское общество, включая социальное обеспечение, уровень заработных плат и состояние общественной безопасности.

В настоящее время число иностранных граждан, проживающих в Японии на долгосрочной основе, составляет 2,9% общего населения страны. По оценке японских властей, к 2070 году этот показатель достигнет 10%, выйдя на один уровень с развитыми западными странами, однако в Японии допускают, что это может произойти значительно раньше. Отмечается, что может быть рассмотрена возможность создания специальной программы социальной интеграции иностранцев и даже введение ограничений на число въезжающих в страну иностранцев в случае повышения градуса напряженности в обществе.

Тема недовольства иностранцами была одной из самых горячих в ходе предвыборной кампании на выборах в верхнюю палату парламента Японии, которые прошли 20 июля. Продвижением соответствующей риторики в основном занималась оппозиционная Партия участия в политике, выступавшая под лозунгом «Японцы — превыше всего».

Другие партии, в частности — Коммунистическая партия Японии (КПЯ), неоднократно обвиняли Партию участия в политике в расизме и ксенофобии, однако руководство Партии участия в политике настаивает на том, что не выступает против иностранцев, и отвергает подобные обвинения.

На фоне заострения внимания к теме иностранных граждан, премьер-министр Японии Сигэру Исиба принял решение создать в рамках правительства специальную группу по делам проживающих в стране иностранцев.

