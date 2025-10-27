Япония отправила на МКС новый беспилотный космический корабль

Как сообщает агентство Kyodo, HTV–X оснащен новой энергетической системой и способен транспортировать экспериментальные образцы, требующие низких температур.

Ожидается, что корабль достигнет Международной космической станции 30 октября, будет находиться на станции в течение шести месяцев, а затем проведет три месяца на орбите для проведения испытаний.

По данным Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA), HTV–X может нести около 6 тонн груза, что в 1,5 раза превышает возможности его предшественника — корабля Kounotori.

