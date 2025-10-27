РУ
    11:41, 27 Октябрь 2025 | GMT +5

    Япония отправила на МКС новый беспилотный космический корабль

    Грузовой корабль HTV–X был запущен с космодрома Танегасима с использованием ракеты-носителя H3, передает агентство Kazinform со ссылкой на Анадолу.

    Япония отправила на МКС новый беспилотный космический корабль
    Фото: Анадолу

    Как сообщает агентство Kyodo, HTV–X оснащен новой энергетической системой и способен транспортировать экспериментальные образцы, требующие низких температур.

    Ожидается, что корабль достигнет Международной космической станции 30 октября, будет находиться на станции в течение шести месяцев, а затем проведет три месяца на орбите для проведения испытаний.

    По данным Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA), HTV–X может нести около 6 тонн груза, что в 1,5 раза превышает возможности его предшественника — корабля Kounotori.

    Ранее сообщалось, что на Луну доставят научную обсерваторию с аналогом Wi-Fi 5G.

    Наука Технологии Япония Освоение космоса Мировые новости Космос
    Наталья Мосунова
    Автор
