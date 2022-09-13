Япония может снять ограничения для туристов

ТОКИО. КАЗИНФОРМ – Японские официальные лица могут еще больше ослабить пограничный контроль для иностранных путешественников, чтобы стимулировать экономику, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на BBC News.

Заместитель главного секретаря Кабинета министров Сейдзи Кихара заявил местному телевидению, что слабая иена «наиболее эффективна для привлечения иностранного туризма».

На прошлой неделе иена упала на 1,7 %, достигнув самого низкого уровня по отношению к доллару США за последние 24 года.

За минувшие два года Япония запретила въезд большинству иностранных туристов на фоне мер по замедлению распространения коронавируса. В прошлом году иностранным гостям запретили участвовать в отложенных Олимпийских играх 2020 года в Токио.

Однако в этом месяце число иностранных туристов, которым разрешен въезд в страну, увеличено с 20 тыс. до 50 тыс. в день, им больше не требуются путешествовать с гидом.

Существуют предположения, что правительство может вообще отказаться от ежедневного ограничения числа прибывающих гостей.





Фото:bbc.com







