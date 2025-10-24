РУ
телерадиокомплекс президента РК
    19:38, 23 Октябрь 2025 | GMT +5

    Япония готовится к разведению свиней-клонов для пересадки органов людям

    Японский стартап строит в префектуре Осака ферму по выращиванию свиней для трансплантации их органов человеку, передает агентство Kazinform со ссылкой на Nikkei Asia

    Япония готовится к разведению свиней-клонов для пересадки органов людям
    Фото: PorMedTec

    Японский стартап совместно с американской биотехнологической фирмой планирует создавать клонов животных на основе клеток обычных свиней. Перед этим биоматериал подвергнут генетической модификации, чтобы минимизировать риск отторжения органов иммунной системой реципиента.

    Ферма должна заработать к 2027 году. На ней будут разводить около 100 свиней в год. 

    Как пишет Nikkei Asia, в условиях нехватки донорского материала для пересадок людям можно использовать свиные органы из-за их схожести по размеру и строению с человеческими. 

    В феврале прошлого года стало известно о том, что японским ученым впервые удалось успешно клонировать выведенную в США свинью, пригодную для межвидовой трансплантации органов, в том числе человеку. 

    А уже в ноябре исследователи впервые успешно пересадили почку свиньи обезьяне.

    Ранее сообщалось о том, что китайские ученые успешно клонировали яка. Технология клонирования призвана сыграть ключевую роль в улучшении пород яков и создании системы разведения высокогорного скота в Сицзане.

    Япония Мировые новости
    Жулдыз Атагельдиева
    Жулдыз Атагельдиева
    Автор
