Япония готовится к разведению свиней-клонов для пересадки органов людям

Японский стартап совместно с американской биотехнологической фирмой планирует создавать клонов животных на основе клеток обычных свиней. Перед этим биоматериал подвергнут генетической модификации, чтобы минимизировать риск отторжения органов иммунной системой реципиента.

Ферма должна заработать к 2027 году. На ней будут разводить около 100 свиней в год.

Как пишет Nikkei Asia, в условиях нехватки донорского материала для пересадок людям можно использовать свиные органы из-за их схожести по размеру и строению с человеческими.

В феврале прошлого года стало известно о том, что японским ученым впервые удалось успешно клонировать выведенную в США свинью, пригодную для межвидовой трансплантации органов, в том числе человеку.

А уже в ноябре исследователи впервые успешно пересадили почку свиньи обезьяне.

Ранее сообщалось о том, что китайские ученые успешно клонировали яка. Технология клонирования призвана сыграть ключевую роль в улучшении пород яков и создании системы разведения высокогорного скота в Сицзане.