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    13:20, 13 Июнь 2024 | GMT +6

    Япония будет развивать низкоуглеродные проекты на Атырауском НПЗ

    АНПЗ
    Фото: пресс-служба НК «КазМунайГаз»

    Председатель правления АО НК «КазМунайГаз» (КМГ) Асхат Хасенов провел 12 июня в Астане встречу с руководством японской компании Marubeni Corporation (Марубени), передает агентство Kazinform.

    Стороны обсудили развитие низкоуглеродных проектов на АНПЗ в рамках соглашения между Казахстаном и Японией, подписанного осенью прошлого года.

    Компания КМГ и Марубени ждут результатов исследования возможности улучшения экологии на некоторых установках АНПЗ. Исследование проводит японская компания Йокогава.

    На АНПЗ планируют внедрение решений по сокращению выбросов CO₂ с помощью механизма совместного кредитования (JCM). Если результаты будут положительными, опыт применят также на Павлодарском и Шымкентском НПЗ.

    Marubeni Corporation (Марубени) — японская торговая компания, основана во второй половине XIX века. Является одной из пяти крупнейших всеобъемлющих компаний Японии. Марубени реализовала первую реконструкцию АНПЗ в 2003-2006 гг. Данная реконструкция позволила АНПЗ довести качество выпускаемого бензина до стандарта Евро-2, а дизельного топлива — до Евро-4. Кроме того, завод улучшил экологические показатели: сброс фенола со сточными водами сократился в 360 раз, а выбросы сернистого ангидрида на 38%. Также Марубени участвовала в третьей реконструкции АНПЗ (проект комплекса глубокой переработки нефти), организовав финансирование проекта от Японского банка международного сотрудничества, а также закупку оборудования для завода.

    Yokogawa Corporation (Йокогава) — японская инжиниринговая компания, работающая в области измерительной техники и промышленной автоматизации. Основана в 1915 году.

    Теги:
    Атырау Нефть/газ Япония Сотрудничество КазМунайГаз
    Аружан Сердалина
    Автор
    Аружан Сердалина
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