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Январский кризис не повлиял на соблюдение международных и внутренних обязательств - Президент РК

22 Февраля 2022 21:58
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Январский кризис не повлиял на соблюдение международных и внутренних обязательств - Президент РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Январский кризис никак не повлиял на нашу приверженность рыночной экономике, верховенству закона, соблюдению международных и внутренних обязательств. Об этом заявил Президент Казахстана 22 февраля в ходе внеочередной встречи Совета иностранных инвесторов, передает МИА «Казинформ».

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Глава государства акцентировал внимание на трагических «январских событиях», отметив, что благодаря своевременным и решительным мерам ситуация в стране полностью стабилизировалась.

Касым-Жомарт Токаев сообщил о продолжении расследования, осуществляемого в строгом соответствии с международными принципами. Вместе с тем Президент отметил, что «январские события» создали инвесторам определенную степень неопределенности.

– Как Президент страны хочу заверить, что политика «открытых дверей» для иностранных инвестиций остается нашим стратегическим приоритетом. Государство будет в полной мере выполнять обязательства и гарантии перед партнерами и инвесторами. Январский кризис никак не повлиял на нашу приверженность рыночной экономике, верховенству закона, соблюдению международных и внутренних обязательств. Напротив, это стало импульсом к дальнейшему совершенствованию, – сказал он.


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#Президент Казахстана   #Акорда   #Экономика   #ЧП-2022   #Алматинская трагедия  
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