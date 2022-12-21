Январские события стали экзаменом для общества и для государства - Никита Шаталов

21 Декабря 2022, 15:06

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Январские события стали экзаменом и для общества, и для государства – на устойчивость и способность воспринимать реальные риски. Такое мнение в интервью корреспонденту МИА «Казинформ» озвучил известный политический обозреватель, заместитель председателя общественной палаты Мажилиса Парламента РК Никита Шаталов. По его словам, общество продемонстрировало зрелость - не скатилось в полный хаос, хотя такой риск существовал.

- Прошел год. Что следует учесть гражданам и власти из этой трагедии?

- Январские события стали экзаменом и для общества, и для государства – на устойчивость, на способность воспринимать реальные риски. С одной стороны, мы продемонстрировали зрелость: благодаря решительным действиям Президента удалось быстро пересобрать государство. Мы не скатились в полный хаос, хотя такой риск существовал и был действительно ощутимым. В заложниках у бандитов был самый большой город страны.

С другой стороны, то, что случилось, можно считать и показателем молодости нашей политической нации. В одной части страны люди реализовали свое конституционное право на выражение недовольства экономическим положением. А в других стали жертвами манипуляторов и провокаторов, которые намеренно радикализировали людей и толкнули их на массовые беспорядки. И это привело к смертям, которых могло и не быть, это привело к разрушению и, давайте говорить откровенно, посттравматическому синдрому национального масштаба.

Фото:TIMUR NUSIMBEKOV

Не менее важный урок, о котором говорит сам Глава государства: чрезмерная концентрация власти в одних руках неизбежно приводит к таким потрясениям. И конституционная реформа, которая прошла в первой половине этого года, должна эту проблему решить. Но не менее важно и гражданам отстаивать потом эту же позицию. Сильное гражданское общество должно балансировать власти.

- Какую оценку Вы можете дать Кантару?

- Январские события случились, прежде всего, из-за экономических проблем. Они стали реакцией на неравенство, на падение реальных доходов и несправедливое распределение ресурсов. Это застарелая проблема, которой уже более 10 лет, но к подобным последствиям она привела именно сейчас.

Это событие в определенной степени уникально. Заговорщики, развернувшие на улицах Алматы, и массовые беспорядки, и захват инфраструктуры и арсеналов, все эти проблемы, о которых я сказал выше, и создали. То есть люди, для которых справедливый Казахстан и реформы Президента были противны, попытались обернуть против него же то состояние, в котором оказалось наше общество.

Для меня важнее всего то, что сейчас Казахстан очищается от всего того, что привело нас к январским событиям. Разрушаются монополии и олигополии, люди, сломавшие целые отрасли экономики, находятся за решеткой. Постепенно выстроен каркас новой политической системы – более эгалитарной и справедливой. Ключевая задача на нынешнем этапе – быстрее выровнять экономическое положение и возвращать в страну незаконно вывезенные богатства.

- Как Вы считаете, январские события стали событием, характерным только для Казахстана или такое могло повториться или повторяется в странах Центральной Азии, в других государствах ?

- Безусловно. Подобные события возможны практически везде. В США сторонники Трампа чуть было не захватили Капитолий после выборов 2020 года. Это привело также и к гибели людей, и к реальным уголовным делам, в том числе, и против политиков. В Германии совсем недавно был пресечен готовившийся государственный переворот, в результате которого канцлер должен был погибнуть.

Про массовые протесты и говорить нечего: они проходили и проходят повсеместно. Причем на выходе из пандемии они прошли и в странах развитых, и в развивающихся. Потенциально такая угроза есть всегда и важно то, как государство на нее реагирует и способно ли оно отвечать на подобные вызовы, сохраняя устойчивость.

Я не хочу все это нормализовать. Но мы должны понимать, что живем в очень турбулентное время. Закончилась пандемия, началась война в регионе, геополитическое противостояние, какого мир не видел последние 30 лет. Это неизбежно будет приводить к всплескам радикализма. И задача государств: купировать риски и сохранять стабильность, чтобы продолжать развитие.

- Что, возможно, следует сделать, чтобы не допустить повторения январских событий?

Ключевой вопрос сегодня - это реформы в экономике. Причем это касается даже не столько формального экономического роста в процентах ВВП. Нужно, чтобы экономические условия были более справедливыми. В наших силах сделать так, чтобы социальная система, например, работала настолько качественно, чтобы людям не приходилось обращаться к платным врачам и прибегать к частному образованию в поисках более высокого уровня.

В наших силах обеспечить инфраструктурное развитие: для этого есть и деньги, и возможности. Для нас ключевой вопрос в том, чтобы у всех были равные условия для ведения бизнеса, и чтобы экономический рост отражался на реальных доходах людей, а инфляция не пугала бы их при каждом походе в магазин.

Политически все уже сделано: полностью перезагружена система сдержек и противовесов, крупные олигополии разрушены или находятся под мощнейшим давлением государства. Есть ощущение базовой справедливости. Теперь цель в том, чтобы она конвертировалась в качество жизни. Потому что в стране, где люди чувствуют, что все сделано честно, никакие манипуляции работать не будут.