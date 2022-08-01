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Январские события: под стражей находятся 286 подозреваемых
1 Августа 2022 14:58

Январские события: под стражей находятся 286 подозреваемых

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В результате январских событий зарегистрировано более 5 тыс. досудебных расследований. Об этом заявил заместитель начальника Службы специальных прокуроров Генпрокуратуры РК Нурлыбек Сабитов на брифинге в СЦК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В целом по стране в результате январских событий зарегистрировано более 5 тыс. досудебных расследований. Как известно, погромы, поджоги государственных объектов, уничтожение имущества и акты терроризма совершены в городах Алматы, Шымкент, в Актюбинской, Атырауской, Алматинской, Жамбылской, Кызылординской и Восточно-Казахстанской областях. В те трагические дни преступники организованно нападали на военнослужащих, перекрывали проезжие части дорог, поджигали транспортные средства, склоняли граждан к участию в беспорядках, склоняли к мародерству. Для блокировки обеспечения общественной безопасности и правопорядка ими совершены нападения на здания органов полиции», - сказал Нурлыбек Сабитов.

Он также отметил, что специальными прокурорами установлено, что в беспорядках участвовали ОПГ, члены деструктивных религиозных течений, ранее судимые лица.

«На сегодня по всем уголовным делам под стражей содержатся 286 подозреваемых. Достоверно установлено, что они принимали активное участие в погромах, поджогах зданий, хищений огнестрельного оружия, вооруженных нападениях на гособъекты, силовые ведомства», - добавил Нурлыбек Сабитов.


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