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    18:03, 29 Март 2022 | GMT +6

    Январские события останутся в истории каждой матери – Назипа Шанаи

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Правовая грамотность матерей и молодежи в Казахстане является одним из основных направлений в работе Совета матерей Ассамблеи народа Казахстана, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщила председатель Совета Назипа Шанаи, организация помогает матерям и молодежи получить консультативную и правовую помощь, проводит работу по разъяснению норм законов в Казахстане, государственных социальных программ, а также программ, направленных на развитие бизнеса и предпринимательства.

    К примеру, в Нур-Султане существует центр «Жанұя», который оказывает консультативную и психологическую помощь мамам. Организационную поддержку в этой работе оказывают госорганы, юристы, медиаторы и неправительственные организации. Также действуют кабинеты правового информирования для помощи в защите прав и интересов.

    «Нам всем надо пройти эту правовую подготовку. Про январские события мы не забудем никогда, это останется в истории каждой матери. Если бы сегодня наши дети и наши мамы были юридически подкованы и понимали, как проводить митинги, знали закон, правильно его применяли, то последствия явно были бы не такими», - сказала Н.Шанаи на заседании республиканского Совета матерей АНК.


    Теги:
    Ассамблея народа Казахстана АНК Астана Алматинская трагедия Общество
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