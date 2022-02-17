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Январские события: Какие уроки извлек для себя Президент

17 Февраля 2022 21:16
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Январские события: Какие уроки извлек для себя Президент

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ответил на вопросы о Первом Президенте и гневных оценках граждан, а также какие уроки Глава государства извлек из этой ситуации, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Если подходить к проблеме комплексно, то в основе массовых протестов лежат острые социальные проблемы. Большая часть населения имеет низкий уровень жизни. Мы должны признать этот факт. В то же время львиная доля богатств государства сконцентрирована в руках узкой группы людей. Усиливается неравенство. Это порождает протестные настроения. Об этом я говорил в Парламенте и в других своих выступлениях», - сказал Глава Государства в интервью телеканалу Qazaqstan.

Президент подчеркнул, что недовольством граждан воспользовались террористы и преступники. Действительно, в социальных сетях высказываются различные мнения о Первом Президенте.

«Как говорится, сколько людей, столько и мнений. Как Глава государства я убежден, что нельзя предавать забвению вклад и усилия Нурсултана Абишевича Назарбаева за все эти 30 лет. Это было бы неуважением к истории. Нурсултан Назарбаев заложил основы нашей государственности, внес большой вклад в укрепление страны. Мы обязаны дать объективную оценку его деятельности. Если у Первого Президента есть недостатки, то нужно воспринимать их как назидание молодым руководителям. Несомненно, январские события стали большим уроком как для нашей страны, так и лично для меня. Можно сказать, что сделаны соответствующие выводы», - добавил Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства отметил, что результатом этого стали политические решения, принимаемые сейчас в стране. Впереди очень много работы.


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#Президент Казахстана   #Алматинская трагедия  
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Автор:

Анеля Касымова

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