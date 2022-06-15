15 Июня 2022 16:43

Январские события были хорошо срежиссированной акцией – Президент РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент РК Касым-Жомарт Токаев ответил на вопросы касательно расследования январских событий, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В Алматы была попытка госпереворота, попытка смещения Главы государства с должности. Мы отдаем себе отчет в том, что это была хорошо срежиссированная акция опытными профессионалами. Они вели людей на административные здания. Во время этих событий более 3 тыс. единиц оружия было похищено. Больше половины находится все еще у них в руках. Мы ведем расследование с большими сложностями. Дело в том, что организаторы и координаторы этих событий ввели себя настолько профессионально, что сумели замести очень важные следы, которые могли бы привести к большим разоблачениям», - сказал Касым-Жомарт Токаев в интервью российскому журналисту Андрею Кондрашову.

Тем не менее, по словам Президента, межведомственная спецгруппа упорно работает над раскрытием всех деталей этой попытки государственного переворота.

«Нападение на Алматы было очень жестоким, по своей сути. Люди подвергались очень изощренным истязаниям. Врачи пострадали, обычные граждане. Было очень много мародеров, которые пришли с больших рынков и базаров. Я не говорю уже о том, что были сожжены акимат Алматы и резиденция Президента. Упрощать события, которые произошли в Алматы не стоит», - отметил Глава государства.

По словам Касым-Жомарта Токаева, масштаб трагедии серьезный, и в течение короткого периода времени разобраться со всем довольно трудно.