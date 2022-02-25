Январские события: 50 прокуроров и 88 следователей направили в Алматы для оценки ущерба

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - 50 прокуроров и 88 следователей криминалистов направлены в Алматы для оценки ущерба пострадавшим представителям малого и среднего бизнеса во время беспорядков, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«С начала активной фазы восстановления мы рекомендовали предпринимателям вызывать полицию и сохранить следы преступлений для фиксации улик при ОМП. По инициативе Палаты в город выделены 50 прокуроров и 88 следователей, криминалистов, 30 судебных экспертов, из которых 10 экспертов экономистов для расчета ущерба. Полиция назначает судебные экспертизы по уголовным делам, где пострадавшие предприниматели признаны потерпевшими», - сказал в ходе брифинга в Региональной службе коммуникаций директор Палаты предпринимателей Алматы Айтуар Кошмамбетов.

Он добавил, что на базе Палаты города Алматы с 13 января совместно с прокуратурой города, Палатой судебных экспертов РК, Палатой юридических консультантов Алматы создан Консультационный центр для предпринимателей по возмещению ущерба, причиненного противоправными действиями в период массовых беспорядков. Уже проконсультировано более 200 предпринимателей.