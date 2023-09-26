Январские события: похитивших оружие полиции осудили в Талдыкоргане

Талдыкорганским городским судом рассмотрено уголовное дело в отношении шести лиц по фактам хищения, незаконного приобретения, хранения и сбыта оружия, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе горсуда, в ночь с 5 на 6 января 2022 года двое мужчин похитили огнестрельное оружие и боеприпасы из здания департамента полиции Алматинской области, затем один из них в целях сбыта оружия привлек двух своих знакомых. Они, в свою очередь, с целью реализации продажи оружия и припасов привлекли еще двух человек для поиска покупателей.

18 января этого года двое подсудимых встретились с покупателем (спецагент) и предложили ему приобрести два автомата и карабин с патронами за 1 миллион тенге. Вечером того же дня двое мужчин были задержаны сотрудниками полиции.

Подсудимые полностью признали вину и раскаялись. Суд назначил шестерым подсудимым наказание в виде лишения свободы на 3 года каждому, с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности. Приговор не вступил в законную силу.