Январь заложит основу всего года – астропрогноз на первый месяц 2026 года

Как говорят астрологи, «пространство словно проверяет: готовы ли решения быть долгосрочными, а намерения выдержать реальность».

Январь 2026 года — месяц регламентов, проверок и корректировки управленческих решений. Усиливается роль документов, формальных процедур, служебной этики. Ценятся дисциплина, лояльность системе и умение работать в рамках.

Каким же будет первый месяц нового 2026 года для представителей зодиакального круга, расскажем в материале агентства Kazinform.

ОВЕН

Январь потребует от Овнов дисциплины и стратегического мышления. Это месяц испытания на управляемость. Импульсивные решения лучше отложить. Возможны конфликты с начальством или контроль со стороны вышестоящих структур. Ваша задача — направить энергию на выполнение поручений, а не борьбу.

Тем не менее, это хорошее время для карьерных шагов, официальных вопросов, общения с руководством. В личной жизни — потребность в честности и ясных границах. Совет месяца: не доказывайте, а показывайте делом, советуют астрологи.

Фото: DALL-E

К слову, под созвездием Овна родились: главный исполнительный директор (CEO) государственного фонда Alatau City Authority Алишер Абдыкадыров (06.04.1986), руководитель Бюро национальной статистики АСПР РК Максат Турлубаев (05.04.1987), вице-министр просвещения РК Асылбек Ахметжанов (07.04.1993).

ТЕЛЕЦ

Первый месяц нового года дает Тельцам шанс изменить взгляд на будущее. Возможны предложения, связанные с обучением, новыми направлениями или дальними планами. Январь благоприятен для укрепления позиции в системе. Возможно участие в долгосрочных проектах, комиссиях, рабочих группах.

Финансовые вопросы стабилизируются, требуют аккуратности: перспективы устойчивы. Астрологи рекомендуют Тельцам делать ставку на надежность и последовательность и не держаться за привычное только из-за страха перемен.

Фото: DALL-E

Под созвездием Тельца родились: заместитель Руководителя Администрации Президента Республики Казахстан Ерболат Досаев (21.05.1970), прокурор Северо-Казахстанской области Кайрат Абдыханов 16.05.1972), первый заместитель Директора Пограничной службы КНБ Республики Казахстан Айдар Аймурзин (24.04.1971).

БЛИЗНЕЦЫ

Январь для Близнецов поднимет темы общих денег, обязательств, доверия. Возможны важные разговоры, которые прояснят для них скрытые моменты.

Январь будет связан с документооборотом, отчетностью и проверками. Возможны аудиты, запросы, служебные разъяснения. Важно быть внимательным к формулировкам и срокам. Астрологи рекомендуют Близнецам быть спокойными в принятии решений и

юридически выверять каждое слово.

Фото: DALL-E

Под созвездием Близнецов родились: депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан Бакытжан Базарбек (04.06.1981), представитель Уполномоченного по правам человека по Карагандинской области Азамат Тлешев (02.06.1982), Государственный советник Республики Казахстан Ерлан Карин (26.05.1976).

РАК

Главный акцент месяца для Раков — вопросы партнерства и отношений. Кто-то может войти в их жизнь надолго, а какие-то связи пройдут проверку на прочность. В работе важно уметь договариваться и слышать другую сторону.

На работе возможно перераспределение обязанностей или смена кураторов. Астрологи рекомендуют Ракам укреплять деловые связи, но не смешивать личное и служебное. И напоминают, что гармония начинается с равновесия.

Фото: DALL-E

Под созвездием Рака родились: заместитель Руководителя Администрации Президента Республики Казахстан Асель Жанасова (08.07.1987), заведующий Отделом внутренней политики Администрации Президента Республики Казахстан Айбек Смадияров (07.07.1983), прокурор Костанайского района Костанайской области Кайрат Абдиров (04.07.1980).

ЛЕВ

Январь будет проверять Львов на служебную дисциплину. Привычка действовать широко и ярко может встретить сопротивление системы. Зато аккуратная, регулярная работа будет замечена. Будет много мелких дел, но именно они создают фундамент года. Сейчас важнее не лидерство, а соблюдение правил, советуют астрологи Львам.

В личной жизни у Львов будет желание стабильности и заботы. Совет месяца для представителей этого знака в начале года: порядок вокруг — порядок внутри.

Фото: DALL-E

Под созвездием Льва родились: прокурор Камыстинского района Костанайской области Серик Ганиматов (28.07.1981), вице-министр водных ресурсов и ирригации РК Талгат Момышев (04.08.1968).

ДЕВА

Для Дев январь 2026 года — месяц вдохновения, творчества и возвращения радости. Один из самых продуктивных месяцев на работе. Особенно хорошо им будут удаваться аналитика, контроль, подготовка справок и регламентов. Возможны предложения о расширении функционала. Поэтому астрологи рекомендуют им фиксировать результаты письменно, который станет их капиталом.

Возможны приятные новости, связанные с детьми, хобби, личными проектами. В любви — тепло, но без иллюзий. Позвольте себе радоваться без чувства вины, советуют Девам звезды.

Фото: DALL-E

Под созвездием Девы родились: первый вице-министр искусственного интеллекта и цифрового развития РК Ростислав Коняшкин (04.09.1989), начальник департамента по чрезвычайным ситуациям Туркестанской области Багдат Чайзада (16.09.1987), заместитель председателя Комитета железнодорожного и водного транспорта Министерства транспорта РК Елдос Нестай (09.09.1993).

ВЕСЫ

Январь потребует от Весов взвешенных управленческих решений. Возможна роль посредника в спорных вопросах, участие в согласительных комиссиях. Астрологи рекомендуют им сохранять нейтралитет и корректность, который будет их лавным ресурсом.

В январе Весы обратят свое внимание на дом, семью, корни. Возможны решения, связанные с жильем, родственниками или с внутренним ощущением безопасности. Работа может отойти на второй план. Поэтому звезды советуют Весам укреплять свой тыл.

Фото: DALL-E

Под созвездием Весов родились: заместитель акима города Семея области Абай Бахтияр Топаев (13.10.1983), руководитель департамента государственных доходов Актюбинской области Талгат Козбеков 23.09.1976), заместитель министра обороны Республики Казахстан Аскер Бейсенов (12.10.1978).

СКОРПИОН

Для Скорпионов месяц будет связан с закрытой информацией, внутренними проверками, кадровыми вопросами. Возможны изменения в структуре или составе подразделений. Скорпионам рекомендуется соблюдать конфиденциальность и не делиться служебными инсайдами.

Январь будет временем активного общения, поездок и важных разговоров. Слова будут иметь вес, а информация — последствия. Поэтому астрологи рекомендуют Скорпионам говорить только то, за что они готовы отвечать.

Фото: DALL-E

Под знаком Скорпиона родились: главный тренер ФК «Жеңіс» Али Алиев (27.10.1980), заместитель акима города Жанаозена Максат Мукаш (24.10.1991), вице-министр финансов Республики Казахстан Асет Турысов (10.11.1987).

СТРЕЛЕЦ

В январе для Стрельцов будет важна тема ценностей и финансов. Возможны новые источники дохода или пересмотр приоритетов. И в этом случае им важно будет понять, что для них действительно важно, а что навязано извне.

Январь может ограничивать свободу Стрельцов рамками инструкций и отчетности. Однако возможны перспективы командировок, межведомственного взаимодействия. Астрологи рекомендуют Стрельцам расширять горизонты в рамках дозволенного, ценить себя и тогда мир отзовется.

Фото: DALL-E

Под знаком Стрельца родились: руководитель территориального департамента Комитета государственного энергетического надзора и контроля по области Улытау Асхат Есеев (13.12.1984), первый заместитель акима Карагандинской области Ермек Алпысов (20.12.1971), председатель Правления АО «Университет КАЗГЮУ имени М. С. Нарикбаева» Талгат Нарикбаев (03.12.1978).

КОЗЕРОГ

Для Козерогов январь — месяц силы и личной ответственности. Начало года даст им возможность задать тон всему 2026-му. В фокусе будут вопросы ответственности, власти, статуса. Возможны назначения, усиление влияния, рост нагрузки.

Астрологи рекомендуют Козерогам принимать решения хладнокровно и советуют выбирать путь, а не одобрение.

Фото: DALL-E

Под созвездием Козерога родились: прокурор города Павлодара Ерлан Салханов (01.01.1982), вице-министр здравоохранения РК Ербол Оспанов (16.01.1977), первый заместитель Главного транспортного прокурора РК Сакен Жорабеков (18.01.1981).

ВОДОЛЕЙ

Для Водолеев первый месяц года пройдет под знаком внутренней тишины и подготовки. Они как будто накапливают энергию перед рывком. Им хорошо завершать старые дела, отпускать обиды, заботиться о психоэмоциональном состоянии.

Январь — это месяц временного снижения инициативы Водолеев. Идеи есть, но система не готова их принять. Поэтому звезды советуют им заняться анализом, доработкой концепций, подготовкой к будущим реформам, ведь иногда шаг назад — это начало разбега и прыжка в высоту.

Фото: DALL-E

Под созвездием Водолея родились: заместитель министра иностранных дел Республики Казахстан Алибек Бакаев (09.02.1981), прокурор области Жетысу Бауыржан Жумаканов (28.01.1979), председатель Кызылординского областного суда Адилхади Шигамбаев (02.02.1968).

РЫБЫ

У Рыб январь будет месяцем общения с единомышленниками и новых надежд. Возможны интересные коллективные проекты, встречи, планы на будущее.

Возможна помощь от коллег, но есть риск перегрузки чужими задачами. Поэтому совет — не растворяться в чужих ожиданиях и четко разграничивать ответственность. Совет месяца для Рыб: мечтайте, но не теряйте почву под ногами.

Фото: DALL-E

Под знаком Рыб родились: председатель Правления АО «Казахтелеком».

Багдат Мусин (03.03.1983), первый заместитель прокурора Жамбылской области Азамат Куренкей (03.03.1988), депутат Мажилиса Парламента РК Нурсултан Байтилесов (03.03.1991).