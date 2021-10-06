Януш Пехочиньский: О Казахстане в 30-летие Независимости

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президент Польско-азиатской торгово-промышленной палаты Януш Пехочиньский поделился мнением о Казахстане, назвав страной, заслуживающей уважения за ответственную международную политику, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на kurier-kolejowy.

Я взаимодействую с правительством и бизнесменами Казахстана начиная с 2012 в качестве Вице-премьера-Министра экономики Польши, затем сопредседателя Польско-казахстанской межправительственной комиссии по экономическим вопросам и в качестве Президента Польско-азиатской торгово-промышленной палаты. Особенно на уровне прямых контактов между польскими и казахстанскими компаниями, я наблюдаю за прогрессом в развитии государства и экономики Казахстана.

Могу отметить, что за 30 лет создано государство со стабильной и функциональной демократической политической системой, усиливающейся позицией местного самоуправления, строящимся гражданским обществом. Это страна, заслуживающая уважения за ответственную международную политику и обеспечивающая большую стабильность в регионе Центральной Азии.

Казахстан – это страна, находящаяся в середине первой мировой сотни по объему ВВП, с большим потенциалом сырьевых и перерабатывающих производств, экономический лидер Центральной Азии с огромным транспортным потенциалом между Азией и ЕС.

Проведенные экономические реформы приносят ощутимые результаты, к примеру, в Индексе экономической свободы в 2020 году Казахстан занял 39-е место, поднявшись на 20 позиций по сравнению с 2019 годом.

В 2020 году Казахстан привлек 17 млрд. долларов прямых иностранных инвестиций, за последние десять лет ежегодный приток инвестиций в Казахстан находился в пределах 22-24 млрд. долларов.

Несмотря на пандемию, в 2020 году промышленный сектор Казахстана имел стабильный рост показателей. Рост в обрабатывающей промышленности составил 3,9%, при этом только в машиностроительном секторе был зафиксирован рост на целых 16%. Металлургия цветных металлов увеличила производство на 2,8%, а металлургия черных – на 4,1%.

Фармацевтическая промышленность зафиксировала прирост производства на 47%, легкая промышленность – на 15%, стройматериалы – на 1,8%.

Объем рынка розничной электронной коммерции в 2020 году вырос на 82% по сравнению с 2019 годом. Причиной такого роста является пандемия, но эксперты считают, что тенденция роста сохранится и в последующие годы.

Польское предложение участвовать в модернизации казахстанской сельской местности и сельского хозяйства, перерабатывающей промышленности, энергетического сектора, телекоммуникаций и IT является очень интересным. Польские компании готовы инвестировать в Казахстан или запустить производство с казахстанскими партнерами на всю Центральную Азию, а также предложить проверенные в польской практике технологии высокого качества по конкурентоспособной цене. По этому вопросу мы ежедневно находимся в контакте с Посольством Казахстана в Польше. В ближайшее время в Торговом доме «Польша – Азия» (Polska Asia GD Poland Center) откроется выставочный и торговый центр для продуктов из Казахстана, а польские компании электронной коммерции (e-commerce) начнут продавать их в Западную Европу.

Казахстан признает ключевое значение нашей страны для Евразийского сухопутного транспорта, что является важным для Польши и польской экономики. Достаточно вспомнить слова Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, сказанные представителю Редакционной коллегии «Транспортного менеджера», члену Польско-азиатской торгово-промышленной палаты: «Для Казахстана очень важна роль Польши, как одного из основных участников транзитного коридора из Азии в Европу. Мы очень оптимистично настроены на возможность развития сотрудничества с Республикой Польша на данном направлении и рассматриваем эту страну как главные сухопутные ворота в страны Западной Европы, что делает наши страны основным связующим звеном в цепочке поставок товаров из Азии в Европу и в обратную сторону».